iPhone 14 da 128 GB a un PREZZO OTTIMO su eBay

Non ti vuoi accontentare di uno smartphone Android di fascia bassa o non ti piacciono i top di gamma del robottino verde? Vuoi assolutamente acquistare un iPhone di ultima generazione? Allora sappi che su eBay in queste ore puoi trovare, grazie a un rivenditore italiano particolarmente affidabile, iPhone 14 a soli 769,90 euro grazie a un taglio di prezzo del 25%. Considerato il periodo di uscita dello smartphone della Mela, è chiaro che si tratta di una promozione imperdibile!

iPhone 14 da 128 GB in sconto su eBay? Tutti i dettagli

Il modello di iPhone 14 interessato viene venduto da un negozio con il 99,2% dei feedback positivi su un totale di 82.000 review circa. Inoltre, garantisce la spedizione gratuita in massimo tre giorni, a patto che tu sia abbastanza rapido da procedere con l’acquisto in queste ore. Difatti, il venditore stesso conferma la limitata disponibilità di iPhone 14 nel magazzino, almeno in questa specifica versione.

Si parla del modello base nella colorazione Nero Mezzanotte, dotato di 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. Il cuore pulsante è il chipset A15 Bionic sviluppato direttamente da Apple, dotato di modulo 5G e supportato da una batteria da 3.279 mAh con ricarica rapida.

Lato display, invece, si trova il consueto schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con supporto alle tecnologie video Dolby Vision e HDR10. A proposito di video, lato fotocamera figurano due sensori sul retro da 12 MP con registrazione di filmati 4K a 60 frame al secondo, e un sensore frontale con la stessa risoluzione; ad accompagnare quest’ultimo è il sensore 3D per l’autenticazione biometrica.

iPhone 14 scende quindi da 1.029,90 euro a 769,90 euro, ovvero di 260 euro, per un periodo di tempo non specificato. Per questa offerta eBay potrai procedere con il pagamento rapido tramite PayPal e Google Pay, o anche con carta di credito, ed eventualmente procedere con il reso entro 30 giorni in caso di necessità.

