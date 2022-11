iPhone 14 (128GB) torna disponibile su Amazon: ed è in offerta

Superato il periodo del Black Friday arriva già il momento di pensare alle offerte di Natale. Amazon ha già cominciato: iPhone 14 modello Galassia da 128GB è disponibile con uno sconto di 122 euro sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata e con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa addirittura già domani.

iPhone 14 in offerta: a questo prezzo non fartelo scappare

La versione in questione, come detto, è la bellissima ed elegante colorazione Galassia per uno smartphone dotato di display Super Retina XDR da 6.1 pollici e un evoluto sistema di fotocamere rispetto alla generazione precedente.

Ora, il nuovo comparto di obiettivi del melafonino ti permette di catturare scatti più belli e dettagliati in ogni condizione di luce. Inoltre, puoi sfruttare le Modalità Cinema ed Azione per effettuare riprese con Dolby Vision 4K fino a 30 fps senza sbalzi neanche nelle situazioni più concitate.

Presente anche la nuova tecnologia salvavita “Rilevamento incidenti” che chiama automaticamente i soccorsi se tu non ne hai la possibilità. Grazie all’efficienza del processore A15 Bionic la batteria dura tutto il giorno e ti garantisce fino a 20 ore di riproduzione video.

Se hai cominciato a fare i regali di Natale, o se stai cercando qualcosa per te, iPhone 14 a questo prezzo è la scelta giusta: risparmi subito 122 euro e ti assicuri lo smartphone prima che vada a ruba per le festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.