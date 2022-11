iPhone 14 256 GB: subito 110 euro di sconto su Amazon

In attesa del Black Friday, Amazon.it comincia a svelare qualcosa di interessante, come nel caso di questa offerta su iPhone 14 da 256 GB. La colorazione (PRODUCT) RED di questo modello è infatti disponibile oggi con uno sconto di 110 euro sul prezzo di listino. Grazie alla spedizione Prime, se lo acquisti adesso lo riceverai nel giro di 48 ore.

iPhone 14 256 GB in offerta: tanto spazio per le tue foto

La “taglia” da 256 GB permette di avere una marcia in più rispetto il canonico modello base da 128 GB. In questo modo, puoi sfruttare appieno il nuovo sistema di fotocamere che ti permette di ottenere immagini migliori in qualsiasi condizione di luminosità.

Puoi inoltre sfruttare la modalità Cinema con supporto a Dolby Vision 4K fino a 30 fps e la modalità Azione per effettuare riprese stabili e senza sbalzi anche nelle situazioni più concitate.

Lo smartphone, di per sé, si caratterizza per un fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici che, alimentato dal processore Apple A15 Bionic con GPU 5-core ti assicura prestazioni fulminee e un’efficienza energetica che permette alla batteria di durare per tutto il giorno: fino a 20 ore in riproduzione video.

Non perdere dunque altro tempo e assicurati iPhone 14 da 256 GB nella particolare colorazione (PRODUCT) RED con uno sconto di 110 euro rispetto al prezzo di listino.

