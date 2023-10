iPhone 14 512GB CROLLA al minimo storico su Amazon (21%)

Amazon sgancia una grande opportunità per chiunque sia in cerca di un iPhone 14 e abbia bisogno di una grossa quantità di spazio: il modello da 512GB è infatti in offerta al suo minimo storico assoluto a 999 euro invece di 1259.

iPhone 14 512GB in sconto record: le caratteristiche

iPhone 14 ti sorprende con il suo straordinario display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Con colori brillanti, contrasto elevato e neri profondi, questo schermo è perfetto per guardare film, giocare ai tuoi giochi preferiti e visualizzare le tue foto con una qualità eccezionale.

E per la batteria hai la certezza di arrivare fino a 20 ore di riproduzione video, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza problemi. Che tu sia un videogiocatore incallito o un amante del binge-watching, questa batteria farà al caso tuo.

iPhone 14, come ogni altro telefono del marchio, è progettato per durare nel tempo. Con Ceramic Shield e resistenza all’acqua, è uno dei dispositivi più robusti mai realizzati. Puoi stare tranquillo sapendo che il tuo prezioso smartphone è protetto da urti accidentali e può sopravvivere anche a un tuffo in acqua.

Il cuore di questo iPhone è il potente chip A15 Bionic con GPU 5-core, che offre prestazioni fulminee e reattività immediata. Non importa cosa stai facendo, dal multitasking al gaming, questo smartphone gestirà tutto senza alcun problema. Inoltre, supporta reti cellulari 5G ultrarapide per una connettività senza compromessi.

Se sei un appassionato di fotografia, adorerai il sistema di fotocamere avanzato di questo dispositivo. Scatta foto incredibili in qualsiasi condizione di luce grazie all’elaborazione intelligente delle immagini. La modalità Azione ti permette di registrare video stabili e senza sbalzi, mentre la modalità Cinema offre la possibilità di registrare in Dolby Vision 4K fino a 30 fps per risultati cinematografici.

Non perdere questa opportunità unica di possedere l’iPhone 14 da 512GB a un prezzo straordinario su Amazon. Acquistalo ora e risparmia 259 euro. Sii pronto a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti con uno dei dispositivi più avanzati sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.