iPhone 14 a 690€: prezzo mai visto (pochi pezzi)

iPhone 14 costa solo 690 euro su eBay. Un vero e proprio affare, da non lasciarsi sfuggire, che permette di acquistare il melafonino approfittando di uno sconto di 339 euro rispetto al listino ufficiale Apple. Sono pochi i pezzi disponibili, il sold out è dietro l’angolo: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

-339€: crolla il prezzo di iPhone 14h2

La colorazione è Mezzanotte, il taglio della memoria interna 128 GB. Lo smartphone della mela morsicata non ha bisogno di presentazioni: si tratta della new entry nel catalogo, con operativo iOS e con un comparto hardware da top di gamma. Dando uno sguardo alle altre specifiche tecniche si trovano il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, il processore A15 Bionic realizzato internamente, il modulo 5G per la connettività mobile, un comparto fotografico senza compromessi e una batteria ottimizzata per garantire un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Verificare la disponibilità e le tempistiche della consegna nella pagina del prodotto: considerando la bontà dell’offerta, non fatichiamo a immaginare che possa andare presto sold out. Ricordiamo che il prezzo di listino è 1.029 euro, ma oggi è possibile acquistarlo a soli 690 euro.

A proporla è un venditore italiano con quasi 10.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità, con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.