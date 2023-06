iPhone 14 al 25% in meno su eBay: non perderti questa offerta

Mentre Apple estende il programma Self Service Repair agli iPhone 14, permettendo a tutti coloro che incorrono in problemi con l’ultima generazione di smartphone della Mela di risolverli da sé, eBay rilancia l’ennesimo sconto su iPhone 14 da 128 GB proponendolo al 25% in meno per un periodo di tempo limitato. Si tratta di un taglio di 260 euro che dovresti sfruttare per aggiudicarti un iPhone a un prezzo decisamente più accessibile!

iPhone 14 in offerta su eBay, non perdertelo!

Come da nostra prassi, prima di tutto procediamo con una disamina delle specifiche tecniche per illustrare le caratteristiche chiave di questo modello. Si tratta dell’iPhone 14 base con chipset proprietario A15 Bionic, dotato del modulo 5G per connettersi alla rete mobile di ultima generazione. Lo accompagnano sotto la scocca 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM, oltre alla batteria da 3.279 mAh.

Il display è invece il consueto Super Retina XDR da 6,1 pollici con supporto alle tecnologie video HDR10 e Dolby Vision, seguito da un comparto fotocamera composto da due sensori posteriori da 12 MP e due lenti anteriori, una da 12 megapixel e una di profondità 3D usata anche per l’autenticazione biometrica con il volto. Il sistema operativo resta iOS, mentre la colorazione di questo modello è Azzurro.

Il rivenditore italiano che propone l’offerta tramite eBay gode del 99,2% dei feedback positivi, e garantisce la consegna gratuita entro lunedì 26 giugno completando l’ordine durante questo fine settimana. Il prezzo, dunque, scende da 1.029,90 euro a 769,90 euro: si tratta di 260 euro in meno, come accennato in apertura. Se vuoi acquistare iPhone 14 a questo prezzo basta completare il pagamento con carta di credito, PayPal o Google Pay. Cos’altro aspetti? Se vuoi l’ultimo telefono della Mela corri a comprarlo prima che finiscano le unità!

