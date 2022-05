iPhone 14: Apple ha appena confermato il design?

Solo 15 secondi, ma importanti per capire in che direzione potrebbe evolvere il design del melafonino. Su YouTube è comparso quello che ha tutta l’aria di essere uno spot dedicato al servizio Apple Pay e destinato al mercato thailandese. Un breve filmato che sembra confermare i rumor su uno dei cambiamenti più importanti e attesi in arrivo con iPhone 14. Stiamo parlando del display, che con tutta probabilità abbandonerà il notch visto su iPhone 13.

iPhone 14: addio notch, dentro hole+pill?

Al suo posto potrebbe comparire una configurazione definita hole+pill. Si tratterebbe di un primo intaglio orizzontale, a sinistra, in cui troveranno posto i sensori Face ID, affiancato da un secondo perfettamente circolare, a destra, pensato per ospitare la fotocamera. Ovviamente, come sempre accade in questi casi, utilizzare il condizionale è d’obbligo in attesa di conferme (o smentite) che ad ogni modo difficilmente arriveranno prima della presentazione ufficiale prevista per settembre.

Non sappiamo se la clip sia autentica e oggetto di un leak oppure se sia il risultato di un fake ben elaborato. La pubblicazione è opera del canale Apple Archive su YouTube, non certo una fonte ufficiale e con poco più di un migliaio di iscritti. Ad ogni modo, non si tratta della prima voce di corridoio che punta in questa direzione: ne circolano ormai da mesi.

