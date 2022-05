iPhone 14 Pro: forse con always-on display

La prossima generazione di smartphone Apple appartenente alla serie Pro potrebbe portare in dote una feature tanto attesa quanto amata che di certo, qualora effettivamente implementata, andrà a rivoluzionare il modo d’uso del dispositivo. Si tratta dell’always-on display e, a quanto pare, potrebbe fare capolino su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro: display con refresh rate di 1Hz e always-on display

L’indiscrezione arriva dall’analista Ross Young, da sempre molto informato riguardo tutto ciò che concerne il mondo dei display e il versante Apple. Stando a quanto comunicato, i pannelli ProMotion utilizzati in iPhone 14 Pro e Pro Max supporteranno un refresh rate minimo di 1Hz, cosa che potrebbe appunto aprire la porta all’always-on display, la modalità che permette di visualizzare le informazioni essenziali (come orario, data e notifiche) quando il dispositivo è bloccato.

La funzione always-on display è già presente su Apple Watch da diverse generazioni, per l’esattezza dal Series 5 in poi. Il display dello smartwatch di Cupertino è già in grado di scendere a 1 Hz quando entra in modalità always-on display, quindi è sempre più probabile che pure lo smartphone del gruppo di Cupertino possa accedere a questa possibilità in seguito all’implementazione dei nuovi pannelli.

Su iPhone 13 Pro, invece, Apple ha adottato la tecnologia LTPO con refresh rate variabile, il che ha portato miglioramenti non solo per quel che concerne il livello di efficienza energetico, ma pure per la prima volta in assoluto sul “melafonino” una frequenza di aggiornamenti di 120 Hz.

