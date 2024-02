iPhone 14 è lo smartphone più venduto al mondo

A primeggiare nella classifica degli smartphone che nel 2023 ormai trascorso hanno conquistato le maggiori quote di mercato nel mondo vi è iPhone 14, con la metà delle vendite totalizzate in Stati Uniti e Cina, andando a generare il 19% delle vendite totali di iPhone relativamente allo scorso anno. Insomma, il “melafonino” della precedente generazione è lo smartphone più commercializzato al mondo.

iPhone 14 è lo smartphone più venduto del 2023

A fornire i dati in questione è stata la società d’analisi Counterpoint Research, che ha pubblicato la top 10 degli smartphone che nel 2023 hanno ottenuto le maggiori quote di mercato nel mondo. La classifica è popolata esclusivamente dai dispositivi di Apple e Samsung, con i primi sette che appartengono tutti all’azienda di Cupertino, cosa che sino ad ora non si era mai verificata, mentre il produttore sudcoreano occupa le tre posizioni di coda con i modelli più economici della gamma Galaxy A, che hanno dato il meglio in special modo nei mercati emergenti, principalmente Brasile, India, Messico e Indonesia.

Non sorprenda che i più recenti iPhone 15 figurino nella seconda metà della classifica, anzi considerando che sono stati resi disponibili sul mercato lo scorso autunno la loro performance risulta notevole. Più precisamente, tutti i modelli di iPhone 15 ad accezione della variante Plus sono riusciti a entrare nella top 10 in tre mesi circa di presenza sul mercato. Il 15 Pro Max ha messo insieme una quota di mercato dell’1,7%, diventando in tal modo lo smartphone più venduto al mondo nell’ultimo trimestre 2023.

Degna di nota è anche la performance di iPhone 13, che nel 2023 ha ottenuto un market share del 2,2%, molto probabilmente grazie a sconti e promozioni varie (ad esempio, su Amazon viene spesso proposto a un prezzo di gran lunga ridotto rispetto a quello di listino) che lo hanno reso lo smartphone a marchio Apple con il miglior rapporto qualità-prezzo. Le vendite sono andate benissimo in special modo in Giappone che in India.