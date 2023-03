iPhone 14 Giallo: acquistalo subito su Amazon

Annunciata questa settimana da Apple, la nuova colorazione Giallo di iPhone 14 e iPhone 14 Plus è finalmente disponibile per il preordine su Amazon: chi sceglie di acquistarlo subito lo riceverà direttamente a casa al day one della prossima settimana, martedì 14 marzo. Va ad ampliare una gamma che già include Mezzanotte, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu e Viola, andando incontro alle esigenze manifestate da chi preferisce una tinta accesa e particolare.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus in Giallo: il preordine

Nulla cambia a livello di specifiche tecniche rispetto a quanto visto per le versioni già in commercio da alcuni mesi: troviamo come sempre il display Super Retina XDR con diagonali da 6,1 pollici o 6,7 pollici, il chip A15 Bionic che include CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core e il sistema di fotocamere progettato dal gruppo di Cupertino per risultati di alto livello, anche sul fronte della registrazione video. Il sistema operativo è ovviamente iOS 16 con funzionalità avanzate come SOS Emergenze Via Satellite e Rilevamento Incidenti, senza dimenticare l’accesso garantito a tutti gli aggiornamenti rilasciati nei prossimi anni. Maggiori informazioni sono consultabili nella scheda completa.

Passiamo dunque in rassegna i prezzi fissati dalla mela morsicata per le edizioni con 128 GB di memoria interna: 978,99 euro per iPhone 14 Giallo e 1.127,99 euro per iPhone 14 Plus Giallo. Di seguito tutti i modelli in vendita su Amazon a partire da oggi, in preordine.

A chi è disposto a scegliere una colorazione più tradizionale, segnaliamo che il modello base da 128 GB è in sconto a 879,00 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.