iPhone 14: i modelli Pro domineranno le spedizioni

I nuovi iPhone 14 sono stati presentati e lanciati sul mercato solo da pochi giorni a questa parte, ma “l’andazzo” è già abbastanza chiaro: i modelli Pro domineranno le vendite fino almeno alla fine dell’anno in corso. A comunicarlo è stato l’autorevole analista Ming-Chi Kuo, secondo cui le varianti in questione andranno addirittura a totalizzare il 65% delle spedizioni contro il 35% della variante “base” e Plus.

iPhone 14: Pro e Pro Max rappresenteranno il 65% delle spedizioni nel 2H22

La situazione, d’altronde, era già abbastanza evidente dallo stato dei preordini e continua a esserlo con gli ordini: per iPhone 14 nella sua variante base le consegne sono pressoché immediate e recandosi in Apple Store non si verificano problemi di reperibilità, mentre per i modelli Pro e Pro Max lo scenario cambia e in molti stanno ricevendo lo smartphone in ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato, basti pensare che su Amazon per iPhone 14 Pro di colore nero siderale nel taglio da 128 GB i tempi di consegna sono pari a 1-2 mesi.

Le cose potrebbe però variare nel tempo. L’analista ritiene infatti che i modelli non Pro di iPhone 14 possono avere una spinta sul lungo termine per il loro prezzo meno aggressivo, motivo per cui nei prossimi mesi è probabile che Apple possa valutare di ridurre la produzione dei top di gamma in favore dei modelli basici.

Inoltre, secondo Ming-Chi Kuo ci saranno una serie di altre aziende che trarranno giovamento dal momento d’oro che sta vivendo iPhone 14 Pro, ovvero: