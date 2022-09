iPhone 14: il vetro posteriore removibile facilita le riparazioni

Sul retro dei nuovi iPhone 14, precisamente il modello base e il Plus, è presente un pannello di vetro che è rimovibile e che proprio per tale caratteristica va a semplificare enormemente le procedure di riparazione.

iPhone 14: riparazioni più facili con vetro posteriore removibile

A riferire la buona nuova sono state la redazione di TechCrunch e quella di CNET, spiegando appunto che i dispositivi possono essere aperti dai tecnici dal lato posteriore, cosa che non era più possibile da tempo con gli smartphone a marchio Apple.

Infatti, per poter sostituire il vetro posteriore degli iPhone 12 e 13, i tecnici dei centri assistenza necessitano di aprire il dispositivo dal lato del display, smontare dei componenti e installare l’elemento sostituivo ”iPhone Rear System” che integra vari componenti, inclusi la batteria, la scheda logica, la bobina per la ricarica wireless, il Taptic Engine e FaceID, ad eccezione del display e del modulo fotografico posteriore.

Il nuovo sistema di riparazione definito dal gruppo di Cupertino e previsto per iPhone 14 e 14 Plus è invece più pratico, più ecologico e soprattutto meno costoso. In caso di vetro posteriore rotto è possibile sostituire solo la parte posteriore, senza dover necessariamente intervenire sull’intera unità.

Al momento, però, non è chiaro il motivo esatto in base al quale Apple abbia deciso di apportare questo cambiamento. Dovrebbe essere perché appunto rende più semplice alle persone riparare il vetro posteriore rotto e allora teoricamente la medesima opzione dovrebbe esserci pure su iPhone 14 Pro e Pro Max, ma da quanto emerso sino ad ora non risultano così facilmente riparabili.