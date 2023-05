iPhone 14 in offerta su eBay: costa 260 euro in meno

L’iPhone 14 è già disponibile in offerta a un prezzo eccezionale su eBay. Grazie allo sconto attualmente attivo finalmente lo smartphone ammiraglia di casa Apple lanciato nel settembre 2022 scende sotto i 1.000 euro posizionandosi sul mercato ad appena 769,90 euro. Stiamo parlando di un risparmio del 25% che potrebbe giovare a tutti coloro che, fino a oggi, si sono tenuti distanti dal portafoglio e non hanno ceduto alla tentazione di acquistarlo nei primi mesi successivi al lancio.

iPhone 14 in offerta su eBay: le specifiche

L’iPhone 14 in questione giunge nella colorazione Viola e conta su 128 GB di archiviazione interna e 6 GB di RAM. Il display in dotazione lo conosciamo bene: si tratta del pannello proprietario Super Retina XDR, con diagonale pari a 6,1 pollici e supporto a Dolby Vision e HDR10, per una luminosità di picco di 1.200 nit. Sotto la scocca, invece, figura il processore proprietario A15 Bionic con modulo 5G per la connettività alla rete mobile di ultima generazione.

Il comparto fotocamera si compone invece di due lenti posteriori da 12 megapixel ciascuna, con supporto alla registrazione di video 4K a 60fps; e di una lente anteriore da 12 MP grandangolare accompagnata da sensore 3D di profondità per l’autenticazione biometrica. La batteria, infine, è da 3.279 mAh e si ricarica al 50% in 30 minuti via cavo.

Non serve altro per descrivere iPhone 14, uno degli smartphone best seller su tutte le piattaforme di e-commerce e presso i punti vendita fisici. All’attuale prezzo di 769,90 euro, ovvero a 260 euro in meno, è davvero imperdibile! Il rivenditore italiano provvede alla spedizione in tre giorni, mentre il reso si può effettuare entro 30 giorni dall’avvenuto acquisto, con spese di spedizione a carico del consumatore. Non preoccupatevi dell’affidabilità del venditore: ha il 99,2% di feedback positivi su quasi 82.000 review.

