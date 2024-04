iPhone 14: la colorazione Nero Mezzanotte a soli 604€ su eBay (CODICE SCONTO)

La colorazione Nero Mezzanotte è tra le più apprezzate e richieste dell’iPhone 14 perché rende il device davvero elegante, formale e adattabile a qualsiasi occasione. Se siete tra quelli che lo hanno adocchiato da tempo e non voleste spendere grosse cifre per il nuovo iPhone 15, allora non dovreste farvi scappare l’interessante calo di prezzo disponibile su eBay: oggi lo mettete, infatti, nel carrello a soli 604,90 euro per la versione da 128GB invece di 719,90 euro. Il tutto è merito di una doppia promozione: infatti vi è applicato uno sconto dell’11% sul prezzo di listino a cui potete aggiungere un ulteriore sconto di 35 euro tramite il codice PSPRAPR24 da inserire prima di procedere con l’acquisto.

iPhone 14: il prezzo è incredibile su eBay

La versione in promozione è quella con 128GB di memoria interna, comodi per poter inserire numerosissimi contenuti senza paura di riempire la memoria. In questa nuova versione, comunque, uno dei punti di forza è la batteria ancora più potente dei suoi predecessori e per la prima volta affiancata da sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono un consumo efficiente di energia. Il tutto supportato e gestito dal chip A15 Bionic che adesso lavora ancora meglio raggiungendo prestazioni incredibili.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici vi regalerà immagini sempre nitide e con una luminosità da fare invidia alla maggior parte dei competitor. Inoltre, la doppia fotocamera professionale è stata migliorata notevolmente, assicurandovi scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Siete ancora qui? Andate immediatamente su eBay e acquistate il fantastico iPhone 14 nella colorazione Nero Mezzanotte a soli 604,90 euro. Potrà essere vostro in meno di 3 giorni lavorativi e il venditore è assolutamente affidabile grazie al 100% di feedback positivi su più di 5600 recensioni. Non dimenticate di inserire il codice sconto PSPRAPR24 prima di procedere con l’acquisto.