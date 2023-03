iPhone 14, la nuova offerta Amazon è da MINIMO STORICO

Se hai voglia di iPhone 14 è arrivato il momento giusto perché la nuova offerta Amazon permette di sfondare il muro del minimo storico, ovvero del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma e-commerce.

Oggi il prezzo è scontato infatti di ben 150 euro, con disponibilità immediata, spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate sia attraverso Amazon (a tasso zero), sia tramite Cofidis (a tasso variabile e selezionabile al checkout).

iPhone 14: a questo prezzo ne vale ancora di più la pena

Lo sconto è attivo su tutte le colorazioni per uno smartphone pronto a sorprenderti con il suo brillante display Super Retina XDR da 6.1 pollici che esalta un sistema di fotocamere evoluto per foto ancora più belle in ogni condizione di luce.

Con le modalità Cinema e Azione puoi registrare filmati in Dolby Vision 4K fino a 30 fps senza sbalzi e totalmente stabili anche nelle situazioni più concitate, mentre sfrutti una potente batteria che dura tutto il giorno: fino a 20 ore in riproduzione video.

Con chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia, iPhone 14 è sinonimo di assoluta certezza e qualità.

Oggi puoi farlo tuo al suo prezzo migliore di sempre su Amazon grazie ad uno sconto di 150 euro sul listino ufficiale Occasione da non perdere per entrare o tornare nel mondo degli smartphone Apple.

