iPhone 14 Plus 256GB: solo 933€ alle Offerte di Primavera Amazon

Continua il risparmio esagerato su Amazon grazie alle Offerte di Primavera. Non perdere questa super occasione. Adesso acquisti il fantastico Apple iPhone 14 Plus 256GB a un prezzo formidabile. Mettilo in carrello a soli 933,61 euro, invece di 1109 euro. Un’ottima occasione vero?

Dai un’occhiata alle tue opzioni di acquisto se sei un cliente Prime. Oltre a questo sconto vantaggioso puoi anche decidere di pagare questo ordine in rate a partire da 186,73 euro al mese con il tasso zero di Amazon. Inoltre, hai anche la consegna gratuita a casa.

iPhone 14 Plus 256GB: grande non solo nel display

Apple iPhone 14 Plus 256GB è uno grande smartphone. Il suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici offre uno spazio ampio per godere dei tuoi contenuti preferiti e fare tutto con più comodità.

Il chip A15 Bionic assicura prestazioni elevate per app e giochi. Non avrai limiti di utilizzo e tutto sarà sempre molto fluido. La batteria assicura un’autonomia che dura tutto il giorno e oltre.

Acquistalo subito a soli 933,61 euro, invece di 1109 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.