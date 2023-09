iPhone 14 Plus scende di prezzo su Amazon: risparmi 230 euro

iPhone 14 Plus, il modello pensato per chi cerca l’esperienza di un iPhone 14 ma con un display più grande, è nuovamente in offerta su Amazon con uno sconto di 230 euro rispetto al listino. Se sei interessato a questa soluzione ti consigliamo di approfittarne prima che il prezzo torni a salire.

iPhone 14 Plus: tutta l’esperienza di iPhone, più in grande

iPhone 14 Plus si esalta con il suo eccezionale display Super Retina XDR da 6,7 pollici. Goditi colori vibranti, contrasto elevato e immagini ultra-nitide. Il tutto senza preoccuparti della durata della batteria. iPhone 14 Plus dura tutto il giorno, offrendo fino a 26 ore di riproduzione video. Quindi, puoi utilizzarlo intensamente senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

La robustezza è al centro del design di questo iPhone. La resistenza all’acqua ti permette di utilizzarlo senza timori sotto la pioggia o in ambienti umidi. Inoltre, il Ceramic Shield protegge il display, rendendolo più resistente ai graffi e alle cadute.

iPhone 14 Plus è alimentato dal potente chip A15 Bionic, che offre prestazioni fulminee e un’esperienza utente fluida. La GPU 5-core ti consente di giocare ai tuoi giochi preferiti e utilizzare le applicazioni più esigenti senza problemi. Inoltre, supporta reti cellulari 5G ultrarapide per una connettività senza paragoni.

La fotocamera è un altro punto di forza di questo iPhone. Scatta foto incredibili in qualsiasi condizione di luce grazie al suo sistema di fotocamere avanzato. Cattura dettagli nitidi e colori brillanti con facilità.

Se sei appassionato di videografia, adorerai la Modalità Azione per riprese stabili e prive di sbalzi. Inoltre, la Modalità Cinema ti permette di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantendo risultati professionali con il tuo smartphone.

Non perdere l’opportunità di risparmiare 230 euro sull’acquisto dell’iPhone 14 Plus su Amazon. Questo affare è davvero imperdibile e potrebbe non durare a lungo. Approfitta subito di questa offerta.

