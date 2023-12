iPhone 14: POTENZA allo stato puro, su eBay prezzo TOP

Non ci sono dubbi, questa è l’offerta più interessante attiva oggi su eBay. Acquista un Apple iPhone 14 a soli 734,90 euro, invece di 1029 euro. Si tratta di un’ottima occasione per ricevere a casa, con consegna gratuita e Garanzia Cliente eBay, uno smartphone top di gamma a prezzo super competitivo. Dotato di ogni comfort, possiamo dire essere il telefono full optional per eccellenza. Dai un’occhiata alle sue caratteristiche più importanti.

iPhone 14: vale ancora la pena acquistarlo

Perché spendere un sacco di soldi quando, in modo intelligente, puoi acquistare un Apple iPhone 14 ben al di sotto del suo prezzo di listino. Tanto hai un display importante da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR per contenuti dai colori realistici e dettagli sopraffini. Il chip A15 Bionic è perfettamente integrato con lo smartphone, assicurando prestazioni elevate in qualsiasi momento. La batteria garantisce una lunga autonomia per più di 12 ore.

Acquistalo subito a soli 734,90 euro, invece di 1029 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 244,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

