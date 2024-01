iPhone 14 a PREZZO IMBATTIBILE: deve essere subito tuo

Proprio in questo momento puoi approfittare di un’offerta sensazionale per acquistare l’ottimo Apple iPhone 14 a un prezzo imbattibile. Lo trovi su MediaWorld a soli 779 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale di listino). Insomma, un vero e proprio risparmio senza rinunciare di certo alla qualità. Questo smartphone è un vero e proprio top di gamma ancora molto attuale. Scegli tra sei fantastici colori. Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

iPhone 14: la scelta intelligente

Scegli iPhone 14 128GB e non te ne pentirai. Il prezzo è davvero interessante. Inoltre, le sue componentistiche premium sono pazzesche. Prova quanto va forte il chip A15 Bionic! Prestazioni elevate e tanta fluidità con app e giochi, anche gestiti contemporaneamente in multitasking. Il display Super Retina XDR è insuperabile. Grazie alla tecnologia Ceramic Shield ha il vetro più resistente di ogni telefono. La doppia fotocamera scatta foto perfette con un solo tap.

Acquistalo ora a soli 779 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale di listino). Grazie a MediaWorld hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate mensili senza interessi. Devi solamente selezionare PayPal come metodo di pagamento attivando l’opzione “Paga in 3 Rate” che ti dà diritto a un mini finanziamento a tasso zero con la prima rata al momento dell’acquisto e le restanti nei due mesi successivi.

