iPhone 14: quando potrai comprarlo al prezzo più basso

iPhone 14 è per molti un oggetto del desiderio, il non plus ultra di quanto l’ambito smartphone ha da offrire, l’incarnazione perfetta del telefono secondo la mela morsicata. Il suo costo può però costituire per qualcuno un ostacolo insormontabile, soprattutto a poche settimane di distanza dal debutto ufficiale e in conseguenza all’inflazione che affligge questo periodo. Scopriamo quando sarà il momento migliore per comprarlo al prezzo più basso.

Il prezzo più basso per iPhone 14: quando?

A svelarlo è una ricerca condotta e condivisa da idealo, prendendo in considerazione quanto osservato negli anni scorsi con i modelli iPhone 12, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 13 Pro Max. Il risultato è il seguente, ben rappresentato anche dal grafico allegato qui sotto: si stima che dopo cinque mesi dalla sua uscita, dunque intorno alla metà di febbraio 2023, si possa arrivare a uno sconto del 17%. Già oggi, però, cercando bene tra le offerte degli store online, si può trovare qualche -9% di cui approfittare.

Va precisato che lo studio non prende in considerazione iPhone 14 Plus, poiché si tratta di un modello completamente nuovo e senza alcuno storico alle spalle. Si ritiene invece che la variante iPhone 14 Pro possa arrivare a un -14% dopo sei mesi (marzo 2023), garantendo così un risparmio importante.

Per quanto riguarda infine iPhone 14 Pro Max, il top di gamma assoluto della linea iOS, in circolazione è già possibile trovare qualche sconto. La previsione formulata da idealo è che possa arrivare a toccare un -11% dopo sei mesi (intorno a marzo 2023) e addirittura un -13% dopo nove mesi (nel giugno 2023).

Anche quest’anno, gli smartphone Apple si confermano dunque in cima alle classifiche dei dispositivi più cercati della categoria mobile, ma questa non è una sorpresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.