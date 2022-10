Apple: AirPods e Beats saranno prodotti in India

Qualche giorno fa è stata diffusa la notizia che Apple ha deciso di spostare la produzione dei nuovi iPhone 14 in territorio indiano, ma a quanto pare il nuovo smartphone dell’azienda non è l’unico dispositivo destinato a venire coinvolto nel breve termine in questo processo. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, le operazioni di decentralizzazione della filiera produttiva del gruppo di Cupertino stanno continuando e ben presto pure cuffie e auricolari AirPods e Beats saranno prodotti in India.

Apple vuole produrre AirPods e Beats in India entro il 2023

In un recente report di Nikkei si legge infatti che entro il 2023 il grosso dell’operazione sarà condotto da Foxconn, ma anche Luxshare Precision e associati darà una mano, pur continuando a concentrarsi in modo prevalente sul Vietnam dove opera già e dove già dal 2019 gli AirPods vengono fabbricati.

Si tratta di un passo di notevole importanza e che va a rendere Apple ancora più indipendente dalla Cina, cosa che considerando la risposta particolarmente severa alla pandemia da Covid-19 e le tensioni commerciali con il governo degli Stati Uniti si rivela praticamente cruciale e senz’altro lo sarebbe stato ancora di più in passato. Ciò va inevitabilmente ad avere un risvolto positivo pure per i clienti, con tempi di consegna inferiori per alcuni prodotti per i quali, invece, spesso e non volentieri bisogna attendere settimane e settimane – come successo per i MacBook Pro con chip M1 – proprio a causa degli impedimenti derivanti dalle situazioni in questione.

Ad ogni modo, va tenuto presente che stando alle ultime statistiche di Counterpoint, le quote della Cina nella produzione di smartphone su scala globale sono calate significativamente negli ultimi cinque anni, passando dal 74% nel 2016 al 67% nel 2021, mentre quelle dell’India sono aumentate dal 9% al 16% prendendo in considerazione il medesimo arco temporale.