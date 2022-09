iPhone 14: Apple ha avviato la produzione in India

Del fatto che Apple intendesse produrre i suoi nuovissimi iPhone 14 in India se ne era già iniziato a parlare nei giorni scorsi, ma sino a questo momento non erano ancora pervenute notizie certe al riguardo e soprattutto sembrava potesse trattarsi di un passo più lontano. Stando tuttavia a quanto emerso nel corso delle ultime ore è in realtà una mossa già in atto.

iPhone 14: al via la produzione in India

L’azienda della “mela morsicata”, infatti, ha confermato alla redazione di TechCrunch di aver avviato la produzione degli iPhone 14 in territorio indiano, un passo che nei mesi e negli anni successivi diverrà sempre più cruciale per la fornitura mondiale degli smartphone di casa Apple (basti pensare che si prevede che entro la fine del 2025 un iPhone in commercio su quattro sarà stato prodotto in India).

L’impianto designato è sito nella città di Sriperumbudur, nel distretto di Chennai. Le prime unità prodotte localmente saranno in vendita in India entro la fine dell’anno.

Mancano però ulteriori dettagli da parte di Apple e non è neppure chiaro se la società faccia riferimento al singolo modello “base” di iPhone 14 ed eventualmente al Plus oppure all’intera gamma, ma tenendo conto delle voci già circolate in passato sembra molto più probabile che il gruppo di Cupertino abbia optato per la produzione delle varianti non Pro in terra indiana, quasi sicuramente a causa delle complessità derivanti dalla realizzazione del modulo fotocamera dei top di gamma e della maggiore domanda del mercato locale per gli iPhone meno dispendiosi, lasciando quindi che gli altri modelli continuino ad essere realizzate in Cina, almeno per il momento.