iPhone 14: PREZZO da SOGNO su eBay, approfittane ora

Apple iPhone 14 è ancora un ottimo smartphone di ultima generazione. Le sue prestazioni elevate e il design moderno lo rendono ancora un telefono estremamente attuale. Oggi su eBay è in offerta a un prezzo da sogno. Acquistalo a soli 688,99 euro, invece di 1029 euro. Inclusi nella promozione hai anche la consegna gratuita a domicilio e la possibilità di pagarlo a rate tasso zero.

iPhone 14: la miglior scelta se vuoi uno smartphone all’avanguardia

Scegli Apple iPhone 14! Grazie al suo display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR è perfetto per intrattenimento e gaming. I colori sono sempre brillanti e i dettagli perfetti. Inoltre, con True Tone, la luminosità dello schermo si regola autonomamente. Tutto è spinto a livelli elevatissimi dal processore A15 Bionic, un portento per app e giochi, anche in multitasking.

Acquistalo ora a soli 688,99 euro, invece di 1029 euro. Tra l’altro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 229,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.