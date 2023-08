iPhone 14 Pro 128GB: con lo sconto AMAZON risparmi 220 euro

iPhone 14 Pro da 128GB è tornato disponibile su Amazon con uno sconto straordinario di 220 euro. Hai la grande possibilità di mettere le mani su uno dei dispositivi più avanzati di sempre, risparmiando in modo significativo.

iPhone 14 Pro in offerta su Amazon: l’occasione che aspettavi

Un display straordinario è ciò che caratterizza l’iPhone 14 Pro. Il pannello Super Retina XDR da 6,1″ è sempre acceso grazie alla funzione ProMotion, che garantisce un’esperienza visiva incredibilmente fluida e reattiva. Immagini e video prendono vita grazie alla qualità visiva eccezionale di questo display, che ti lascerà senza fiato ad ogni utilizzo.

Ma c’è di più. L’iPhone 14 Pro introduce qualcosa di completamente nuovo: il Dynamic Island. Questa innovazione rivoluzionaria offre un modo mai visto prima per interagire con il tuo iPhone. Attraverso un’interfaccia interattiva e personalizzabile, puoi accedere rapidamente alle tue app preferite e alle funzioni più utilizzate con un semplice tocco.

La fotocamera principale da 48MP è un vero spettacolo. La risoluzione è fino a 4 volte più alta rispetto ai modelli precedenti, garantendo foto e video incredibilmente dettagliati. E con la Modalità Cinema, puoi registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, catturando ogni momento con la massima qualità. La Modalità Azione ti offre invece la possibilità di effettuare riprese stabili e senza sbalzi, perfette per le tue avventure dinamiche.

iPhone 14 Pro va oltre le tue aspettative, anche quando si tratta di sicurezza e assistenza. La funzione di Rilevamento Incidenti è un vero salvavita, poiché chiama automaticamente i soccorsi nel caso in cui tu non sia in grado di farlo. La batteria, inoltre, offre un’autonomia straordinaria che dura tutto il giorno, con fino a 23 ore di riproduzione video.

Su Amazon puoi dunque usufruire di uno sconto di 220 euro sull’iPhone 14 Pro da 128GB, pagando solo 1119 euro invece di 1339. Inoltre, hai anche la possibilità di rateizzare il pagamento utilizzando il metodo di pagamento Cofidis. Non perdere questa occasione di possedere uno dei dispositivi più avanzati di sempre a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

