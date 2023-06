iPhone 14 Pro (128GB) ha un nuovo minimo storico su Amazon: -242€

Se stai cercando uno smartphone di ultima generazione, non puoi perdere questa offerta imperdibile su Amazon: iPhone 14 Pro a soli 1097,50 euro invece di 1339. Risparmi il 18% su uno dei dispositivi più avanzati e desiderati del momento e lo paghi al suo prezzo più basso di sempre.

iPhone 14 Pro è il top di gamma di Apple, dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ always-on con ProMotion, che ti offre immagini nitide e fluide in ogni situazione. Puoi interagire con il tuo iPhone in un modo mai visto grazie a Dynamic Island, una funzione che ti permette di accedere alle tue app preferite con un semplice tocco.

iPhone 14 Pro: uno smartphone incredibile

La fotocamera principale da 48MP ti consente di scattare foto incredibili, con una risoluzione fino a 4 volte più alta rispetto ai modelli precedenti. Puoi anche registrare video in modalità Cinema, con Dolby Vision 4K fino a 30 fps, per creare capolavori cinematografici con il tuo iPhone. E se ami l’azione, puoi usare la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi.

iPhone 14 Pro è anche uno smartphone sicuro e affidabile, grazie alla tecnologia di rilevamento incidenti, che chiama i soccorsi se tu non puoi. Inoltre, ha una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 23 ore di riproduzione video. E con il chip A16 Bionic e le reti cellulari 5G ultrarapide, puoi navigare, giocare e lavorare a velocità straordinarie.

Non dimenticare che iPhone 14 Pro è anche uno smartphone robusto e resistente, grazie al Ceramic Shield e alla resistenza all’acqua. E con iOSì puoi personalizzare il tuo iPhone come vuoi tu, con nuove funzioni per comunicare e condividere.

Non lasciarti scappare questa offerta su Amazon: iPhone 14 Pro a soli 1097,50 euro invece di 1339. Affrettati perché le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.