iPhone 14 Pro 128GB: l'OFFERTA AMAZON continua (-70€)

Se non sei disposto ad accettare alcun compromesso con il tuo smartphone, iPhone 14 Pro è la scelta che fa per te: specialmente adesso che puoi acquistarlo su Amazon in offerta con 70 euro di sconto sul listino.

Disponibile e con spedizione immediata, puoi pagarlo anche in 5 comode rate a tasso zero direttamente attraverso Amazon.

iPhone 14 Pro: uno smartphone a zero compromessi

Con iPhone 14 Pro non rinunci davvero a niente: a cominciare dal suo fantastico display Super Retina XDR da 6.1 pollici always-on con ProMotion accompagnato dall’innovativo Dynamic Island, una sorta di notch interattivo che contiene e mostra le principali informazioni e notifiche sullo smartphone.

Da sottolineare la nuova fotocamera principale da 48 megapixel che presenta una risoluzione 4 volte più alto rispetto gli altri dispositivi della famiglia iPhone: il tutto per sfruttare ancora di più al meglio la modalità Cinema e Azione con cui effettuare riprese stabili e senza sbalzi in 4K e 30 FPS.

La batteria che dura tutto il giorno ti offre fino a 23 ore di riproduzione video, merito anche dell’efficienza del nuovo chipset A16 Bionic, il più evoluto mai visto su uno smartphone Apple.

Il prezzo scontato di 70 euro è un ulteriore incentivo per portarsi a casa l’eccezionale iPhone 14 Pro: non farti scappare l’occasione.

