iPhone 14 Pro: download in 5G più veloce del 130%

Stando a quanto emerso da un recente studio condotto da Ookla, la velocità di download in 5G dei nuovi iPhone 14 Pro che da poco hanno fatto capolino sul mercato è nettamente superiore rispetto a quella che, invece, erano in grado di raggiungere i precedenti iPhone 13, grazie al nuovo modem Qualcomm X65 che consente prestazioni cellulari maggiori in confronto all’X60 che era presente sulla serie di smartphone pregressa (e sulla versione base di quella nuova).

iPhone 14 Pro: più veloce di iPhone 13 nel download 5G

Per la precisione, stando ai dati ricavati, c’è stato miglioramento del 40% e oltre per le prestazioni cellulari di iPhone 14 e Pro negli Stati Uniti. Il Brasile, però, ha visto un enorme aumento sino al 130% della velocità media del 5G per il 14 Pro Max.

Più in dettaglio, negli Stati Uniti, l’iPhone 14 ha una velocità media di download 5G di 150,08 Mbps contro i 109,48 del 13, quindi è del 37% più veloce. Il 14 Pro ha totalizzato 174,84 Mbps rispetto ai 121,08 del 13 Pro, risultando del 44% più veloce. Il 14 Pro Max ha ottenuto una velocità media di 177,92 Mbps rispetto ai 121,19 del suo predecessore, dunque è del 46,8% più veloce. In Brasile, invece, dai 215,27 Mbps del 13 Pro Max si è passati ai 493,31 Mbps per il 14 Pro Max, con un incredibile aumento del 130%.

La velocità media di download 5G più alta è stata registrata in Corea del Sud, dove il 14 Pro ha ottenuto un incredibile 663,43 Mbps. In generale, comunque, in questo paese, sia la nuova serie degli smartphone a marchio Apple che quella precedente hanno totalizzato delle velocità molto elevate.