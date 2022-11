iPhone 14 Pro è lo smartphone 5G più veloce

In fatto di prestazioni dell’utilizzo della connettività 5G, nessuno smartphone attualmente presente sul mercato è capace di competere con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max da poco presentati. Stando infatti a quanto emerso da una recente ricerca condotta da Ookla, la celebre azienda che propone lo speed test più diffuso e apprezzato al mondo, i terminali in grado di offrire le performance migliori sulla suddetta rete sono proprio i nuovi top di gamma di casa Apple.

iPhone 14 Pro: prestazioni 5G al top

La ricerca si basa sull’analisi dei dati raccolti dagli utenti che hanno usato l’app SpeedTest per testare la velocità della loro connessione 5G su smartphone e in alcuni paesi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno avuto indiscutibilmente la meglio, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in Germania e in Tailandia, oltre a risultare spesso tra i primi cinque terminali più veloci in alti paesi ancora.

Più precisamente, negli Stati Uniti, la variante Pro Max dell’ultimo “Melafonino” è prima con prestazioni in download di 177,21 Mbps e upload di 19,28 Mbps, seguito al secondo posto dalla versione Pro con valori leggermente inferiori. La classifica dei primi cinque è completata da tre terminali Samsung: Z Gold 4, S21+ 5G e Galaxy S22 Ultra.

L’Italia, però, non rientra nella ricerca Oookla. L’unico stato europeo è la Germania, dove gli iPhone sono riusciti a conquistare ben quattro delle prime cinque posizioni: al primo posto c’è il 14 Pro seguito dal modello 14 Pro Max, al terzo posto c’è il 13 Pro e al quarto il 13 Pro Max, mentre in quinta posizione troviamo OnePlus 9 Pro 5G.

