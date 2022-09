iPhone 14 Pro e Pro Max hanno problemi di autonomia

iPhone 14 Pro e Pro Max sono i nuovi smartphone top di gamma di Apple da poco presentati e, proprio in quanto tali, dispongono di una batteria più capiente, ergo più duratura, rispetto al modello “base” e Plus. C’è però qualcosa che non quadra. Nonostante gli innegabili vantaggi dell’aver optato per un “melafonino” più performante dal punto di vista energetico, tanti utenti che ne sono in possesso stanno lamentando problemi di autonomia.

iPhone 14 Pro e Pro Max: scarsa durata della batteria

Apple afferma che l’iPhone 14 Pro ha una durata della batteria fino a 23 ore, mentre il modello Pro Max può addirittura arrivare fino a 29 ore. Entrambi i dati sono basati sulla riproduzione video. Solitamente, però, il gruppo di Cupertino è abbastanza trattenuto nel fare stime e in genere gli utenti si dicono poi sorpresi dell’effettiva durata della batteria del loro nuovo iPhone. Questo, però, non è quanto sta accadendo per i primi possessori dei dispositivi in oggetto, segnalando una durata insolitamente bassa.

Al momento, non è il chiaro se il problema sia di natura software o hardware. Alcuni possessori di altri modelli di iPhone lamentano la medesima problematica dopo l’aggiornamento a iOS 16, ma chi ha acquistato un iPhone 14 Pro o Pro Max nuovo di zecca non può fare questo paragone, in quanto il nuovo sistema operativo è preinstallaro, dunque non è chiara la situazione.

Apple, comunque, non ha riconosciuto pubblicamente la problematica, ma pare che, considerando il gran numero di segnalazioni ricevute, si stia interessando alla cosa e stia indicando per cercare di capire come poter far fronte a questa circostanza.