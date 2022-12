iPhone 14 Pro e Pro Max: tempi di consegna migliorati

È ormai assodato il fatto che la politica zero Covid messa in atto dal governo cinese stia creando non pochi problemi produttivi ad Apple, ma nonostante la situazione le forniture di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sembrano essere sensibilmente migliorate, così come pure i tempi di consegna, sebbene continueranno comunque a venire influenzati negativamente durante tutto dicembre.

iPhone 14 Pro e Pro Max: migliorano i tempi di consegna

A rivelare lo scenario in quesitone è il recente report Apple Product Availability Tracker della JP Morgan. In base ad esso, andando più in dettaglio, i tempi di consegna per i modelli Pro di iPhone sono scesi da 35 a 29 giorni, ma sono ancora parecchio lunghi rispetto a quelli rilevati prima dell’inizio della protesta nello stabilimento principale di Foxconn.

Per iPhone 14 e 14 Plus i tempi di consegna globali sono rimasti di circa 3 giorni, mentre salgono quelli per le versioni Pro, ma negli Stati Uniti sono scesi da 33 a 25 giorni. In Cina, invece, i modelli base dei nuovi smartphone Apple sono disponibili in 1 giorno e per i Pro occorre attendere 39 giorni, ovvero quattro in meno rispetto alla rilevazione precedente.

Per quel che concerne l’Europa, in Germania e Regno Unito per i modelli base dei nuovi smartphone di casa Apple sono necessari 3 giorni, analogamente a quanto accadeva un anno fa per iPhone 13 e 13 mini, mentre per i modelli Pro si è passati rispettivamente da 32 a 25 giorni e da 33 giorni a 27 giorni nel Regno Unito.

Un discorso del tutto diverso va fatto per gli indossabili. Infatti, secondo il report Wearables Tracker, la domanda e l’offerta del suddetto segmento sono rimaste pressoché invariate in tutto il mondo. I tempi di consegna di Apple Watch Series 8, di Apple Watch SE e di Apple Watch Ultra sono stabili rispettivamente a 8, 8 e 4 giorni, rispetto ai 6, 7 e 4 giorni della scorsa rilevazione. I tempi di consegna degli AirPods Pro 2, invece, si attestano mediamente sui 3 giorni.

