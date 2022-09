iPhone 14 Pro: i primi benchmark sono deludenti

I nuovi iPhone 14 sono finalmente stati presentati da Apple e tra non molto potranno essere acquistati dagli utenti di tutto il mondo. Già oggi, però, è possibile farsi un’idea riguardo le prestazioni offerte dai modelli Pro che sono animati dal chip A16 Bionic.

iPhone 14 Pro VS iPhone 13 Pro: differenze di prestazioni minime

Un benchmark che è stato effettuato sulla piattaforma Geekbench ha infatti rivelato le prestazioni del nuovo iPhone 14 Pro e le ha confrontate con quelle dell’iPhone 13 Pro che è stato rilasciato lo scorso anno. Contrariamente alle aspettative, però, il nuovo “melafonino” nella suddetta variante non è poi così tanto in più performante rispetto al suo predecessore.

Andando più in dettaglio, su Geekbench l’iPhone 14 Pro ha ottenuto un punteggio single-core di 1879 e un punteggio multi-core di 4664, mentre l’iPhone 13 Pro ha raggiunto un punteggio di 1707 in single-core e di 4659 in multi-core. Comparando i risultati, la differenza di prestazioni e quindi davvero minima.

Da notare che nonostante non sia stato effettivamente riscontrato un salto di prestazioni, Apple dichiara che Il chip A16 Bionic è basato sul processo produttivo a 4 nm, mentre il chip A15 Bionic e i chip Apple Silicon M1 e M2 si basano sulla tecnologia a 5 nm, al pari dei chip Apple M1 e M2 per Mac Il colosso di Cupertino dichiara che il chip A16 Bionic è il più veloce mai visto su uno smartphone grazie alla GPU che può fornire fino al 50% di prestazioni in più nei giochi graficamente più impegnativi.