iPhone 14 Pro: il suo display è il migliore secondo DXOMARK

DXOMARK ha aggiornato le proprie classifiche inserendo anche gli ultimi arrivati iPhone 14 Pro e Pro Max: come prevedibile, i due smartphone di punta dell’ultima linea Apple hanno conquistato il primo posto per quanto riguarda il display, con un punteggio di 149 davanti al 146 ottenuto dal Pixel 7 Pro.

Il resto della classifica vede la presenza di altri melafonini, iPhone 13 Pro e Pro Max, seguito dal Pixel 7 e da Honor Magic4 Ultimate con punteggi rispettivi da 145, 144 e un doppio 140.

iPhone 14 Pro e Pro Max: i display migliori sul mercato

I pannelli di iPhone 14 Pro e Pro Max hanno rispettivamente una diagonale da 6.1 e 6.7 pollici, l’unica vera differenza che li riguarda: per il resto, la tecnologia è la stessa, con prestazioni praticamente identiche. Il modello Pro è leggermente più scuro del Pro Max in alcune specifiche situazioni, mentre in termini di leggibilità siamo sullo stesso livello.

Un ulteriore dato interessante segnalato da DXOMARK è che quello di iPhone 14 Pro Max è il display più luminoso mai testato, eccellendo nella leggibilità all’aperto e anche nella visualizzazione delle foto alla luce del sole grazie ad una luminosità di 2000 nit. Ottima anche l’esperienza video e buono il risultato delle scene audio, seppur senza eccellere rispetto la concorrenza.

iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili per la vendita presso i principali rivenditori di elettronica.

