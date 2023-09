iPhone 14 Pro Max 256 GB è al MINIMO STORICO su Amazon (-320€)

All’alba di iPhone 15, le offerte sulla linea di iPhone 14 si sprecano già. Per questo ti conviene approfittarne soprattutto se parliamo del fantastico iPhone 14 Pro Max da 256 GB che oggi ti porti a casa con un risparmio di 320 euro.

Non ti preoccupare se la consegna viene indicata dall’1 ai 3 mesi: le scorte vengono sempre recuperate abbastanza in fretta e riceverai il tuo potente smartphone molto prima del previsto.

iPhone 14 Pro Max: il meglio che Apple può offrirti

iPhone 14 Pro Max sfoggia un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, sempre attivo e con tecnologia ProMotion. Questo significa colori brillanti, neri intensi e un’esperienza visiva senza rivali. Con Dynamic Island, hai un modo completamente nuovo di interagire con il tuo iPhone, rendendo ogni azione ancora più fluida e intuitiva.

Immortalare i momenti speciali non è mai stato così emozionante. La fotocamera principale da 48MP offre una risoluzione fino a 4 volte superiore rispetto al passato, garantendo dettagli incredibili in ogni scatto. La Modalità Cinema ti permette di registrare video in Dolby Vision 4K a 30 fps, mentre la Modalità Azione garantisce riprese stabili e senza sbalzi, perfette per le tue avventure.

Con iPhone 14 Pro Max, poi, la batteria non è più un problema. Dura tutto il giorno e ti regala fino a 29 ore di riproduzione video. Non dovrai più preoccuparti di restare senza energia durante le tue giornate più intense.

L’A16 Bionic è il chip più evoluto per smartphone, che garantisce prestazioni incredibili e una gestione delle applicazioni senza intoppi. Inoltre, potrai godere di reti cellulari 5G ultrarapide, per un’esperienza di navigazione sempre fluida.

iPhone 14 Pro Max non è solo potenza, ma anche resistenza. Grazie alla tecnologia Ceramic Shield e alla sua resistenza all’acqua, puoi stare tranquillo sapendo che il tuo prezioso dispositivo è al sicuro da qualsiasi imprevisto.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta. iPhone 14 Pro Max da 256 GB a soli 1299€ su Amazon è un affare che non puoi permetterti di perdere. Acquistalo oggi e vivi l’esperienza di possedere uno degli smartphone più avanzati e potenti sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.