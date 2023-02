iPhone 14 Pro Max: ad Apple costa più del modello precedente

Quanto costa iPhone 14 Pro Max ad Apple? La risposta è: più di iPhone 13 Pro Max, il modello precedente. A riferire la cosa è stata la società Counterpoint Research, la quale ha raccolto i costi dei singoli componenti dei due smartphone in questione mettendoli a confronto tra loro e giungendo poi alle suddette conclusioni.

iPhone 14 Pro Max: costo di produzione medio di 464 dollari.

Andando più nello specifico, l’incremento del costo complessivo è dovuto in special modo al chipset Apple A16 Bionic realizzato con processo produttivo a 4nm, mentre per il chip A15 Bionic il processo produttivo è a 5nm. Ciò ha un costo maggiorato di 11 dollari sul computo finale del Bill of Materials (BoM), il quale cresce dal 18% al 20%.

Ad incidere sui costi è pure il nuovo display AOD fornito da Samsung e la fotocamera principale da 48MP con tecnologia quad-pixel, oltre che un’area del sensore che è del 65% più grande rispetto alla generazione precedente, per un incremento complessivo di tutto il comparto fotografico di 6,30 dollari.

Cala invece del 13% il costo per il supporto alla rete cellulare, grazie alla riduzione dei prezzi sul mercato per la sempre più capillare diffusione del 5G, mentre le altre parti progettate in casa vanno a incidere per il 22%.

La variante di iPhone 14 Pro Max con supporto alle mmWave (disponibile negli USA) ha un costo di produzione complessivo di 474 dollari, la versione con supporto alle reti sub-6GHz costa circa 454 dollari di materiali. Considerando una percentuale del 44% facente parte della prima categoria, per Apple ogni iPhone 14 Pro Max ha avuto mediamente un costo di produzione totale di circa 464 dollari.

