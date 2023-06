iPhone 14 Pro Max al minimo storico su Amazon: risparmi 240 euro

iPhone 14 Pro Max da 128GB è oggi disponibile su Amazon a soli 1249 euro invece di 1489, con uno sconto del 13%. Si tratta del minimo storico assoluto su questo dispositivo che ti verrà consegnato a casa direttamente domani.

Il telefono è di gamma di Apple, con un display Super Retina XDR da 6,7″ always-on con ProMotion Dynamic Island, una tecnologia che ti permette di interagire con il tuo iPhone in un modo mai visto prima.

iPhone 14 Pro Max: il meglio che può offrirti Apple

La fotocamera principale da 48MP ti offre una risoluzione fino a 4 volte più alta rispetto gli altri modelli della famiglia, per scattare foto e video mozzafiato in ogni condizione di luce. E con la modalità Cinema, puoi registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, con effetti di messa a fuoco professionale. Inoltre, la modalità Azione ti assicura riprese stabili e senza sbalzi, anche quando sei in movimento.

iPhone 14 Pro Max è anche dotato di una funzione di rilevamento incidenti, che chiama i soccorsi se tu non puoi. E grazie alla connettività 5G, puoi navigare, scaricare e condividere contenuti ad alta velocità.

Il design dello smartphone è elegante e resistente: il fronte è in ceramica Shield, il retro in vetro opaco testurizzato e la cornice in acciaio inossidabile. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP68 – profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti).

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il tuo iPhone 14 Pro Max da 128GB su Amazon al suo prezzo migliore di sempre e approfitta della spedizione gratuita e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.