iPhone 14 Pro Max: il display è il migliore in assoluto

Non vi è alcun dubbio: il display di iPhone 14 Pro Max è il migliore in assoluto, non solo rispetto a tutti gli altri smartphone Apple, ma in generale, e va rimpiazzare il vincitore dello scorso anno, ovvero iPhone 13 Pro Max. A determinarlo è DisplayMate, con il premio “DisplayMate Best Smartphone Display Award” e il voto A+.

iPhone 14 Pro Max: il display è il migliore di tutti

Andando più in dettaglio, DisplayMate ha rilevato che iPhone 14 Pro Max è capace di raggiungere un picco di luminosità pari a 2.300 nit, ovvero più del doppio del suo predecessore, e considerando che Apple pubblicizza una luminosità di picco di 2.000 nits è evidente che i test hanno superato anche le linee guida dell’azienda. La luminosità HDR ha invece raggiunto un massimo di 1.590 nits, con un miglioramento del 33% rispetto al 13 Pro Max.

Complessivamente, iPhone 14 Pro Max ha ottenuto ben 15 riconoscimenti per le prestazioni del display. Eccoli.

Massima precisione del colore del bianco

Massima precisione assoluta del colore

Minimo spostamento della precisione del colore con APL

Minimo spostamento massimo del colore con APL

Massima precisione del contrasto dell’immagine e della scala di intensità

Minimo spostamento del contrasto dell’immagine e della scala di intensità con APL

Minima variazione della luminanza di picco con APL

Massima luminosità a schermo intero per gli smartphone OLED

Massima luminosità di picco del display

Contrast ratio più elevata

Minima riflettanza dello schermo

Massimo contrasto in luce ambiente

Minima variazione di luminosità con l’angolo di visione

Minima variazione di colore del bianco con l’angolo di visione

Massima risoluzione visibile dello schermo

DisplayMate afferma che il gruppo di Cupertino si è concentrato sul miglioramento della qualità assoluta dell’immagine e dell’accuratezza assoluta del colore dell’OLED con una calibrazione di precisione del display in fabbrica che risulta essere visivamente indistinguibile dalla perfezione.