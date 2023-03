iPhone 14 Pro Max: il meglio di Apple in SUPER OFFERTA Amazon

iPhone 14 Pro Max da 128GB è tornato in offerta ad un super prezzo su Amazon: acquistandolo oggi puoi risparmiare infatti quasi 200 euro rispetto al listino, con spedizione Prime e consegna immediata.

Ti ricordiamo che puoi optare anche per il pagamento in 12 rate mensili presso Amazon a tasso zero oppure, se non sei eleggibile, puoi scegliere il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout per avere le rate che preferisci a tasso variabile.

iPhone 14 Pro Max: il meglio di casa Apple + in offerta

Con iPhone 14 Pro Max scopri il massimo che ha da offrirti l’ultima generazione di smartphone della mela morsicata, con il suo display Super Retina XDR da 6.7 pollici always-on con ProMotion e Dynamic Island: il notch interattivo che ti permette di interagire con iPhone in modo mai visto prima.

Da sottolineare anche la nuova fotocamera principale da 48 megapixel, che si presenta con una risoluzione 4 volte più alta rispetto la generazione base di iPhone 14. Puoi registrare filmati in Dolby Vision 4K con modalità Cinema e Azione per riprese perfette e senza sbalzi.

Incredibile la batteria che ti assicura ben 29 ore in riproduzione video: merito anche del nuovo chipset A16 Bionic, che assicura altissime prestazioni ed una efficienza energetica invidiabile.

Con Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia, iPhone 14 Pro Max è perfetto per chi vuole il meglio da casa Apple nella sua versione più grande. Oggi su Amazon risparmi quasi 200 euro: meglio approfittarne.

