iPhone 14 Pro Max: la fotocamera posteriore è gigante

Il lancio di iPhone 14 è previsto per il periodo autunnale, come di consueto per Apple, ma nonostante l’avvicendarsi del gran giorno continuano a susseguirsi in Rete nuove e interessanti indiscrezioni in merito a quelle che saranno le specifiche dei futuri smartphone del gruppo della “mela morsicata”. A tal proposito, nelle ultime sono emersi nuovi dettagli riguardo le dimensioni di iPhone 14 Pro Max, il top di gamma della nuova serie.

iPhone 14 Pro Max: fotocamera posteriore più definita, ma dimensioni maggiori

A quanto pare, il nuovo modello Pro Max dello smartphone di casa Apple presenterà alcune importanti differenze di struttura rispetto ad iPhone 13 Pro Max, pur continuando a mantenere la medesima diagonale del display da 6,7 pollici. A causa dell’uso di un sensore più definito, il che richiede una superficie maggiore e che il modulo che lo ospita sia più alto per poter posizionare le lenti alla giusta distanza, il futuro “melafonino” Pro Max avrà una fotocamera posteriore gigante.

Più precisamente, il bump della fotocamera dovrebbe raggiungere i 4,17 mm, un incremento considerevole, di circa il 16%, se si tiene conto degli attuali 3,66 mm di iPhone 13 Pro Max. Lo smartphone viene quindi portato nuovamente sui 12 mm di spessore, cosa che non accadeva dai tempi di iPhone 3GS, ma in questo caso si parla solo del punto più spesso del dispositivo, poiché il resto del corpo continuerà a essere molto sottile.

Anche la larghezza è in aumento e dovrebbe raggiungere i 78,58 mm, contro gli attuali 78,1 mm per quel che concerne l’iPhone più grande. Viene invece proposta una piccola riduzione dell’altezza, passando a 160,71 mm rispetto agli attuali 160,8 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.