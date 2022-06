iPhone 14: al via le spedizioni per il lancio in autunno

Al debutto di iPhone 14 ormai manca poco, il lancio dovrebbe infatti avvenire questo autunno, di conseguenza i fornitori del gruppo di Cupertino avrebbero iniziato a spedire i componenti necessari per la realizzazione dei vari modelli che compongono la nuova gamma.

iPhone 14: iniziano le spedizioni a Foxconn

Non si tratta di una notizia confermata ufficialmente da Apple, sia ben chiaro, ma di un’indiscrezione riferita dal solitamente ben informato DigiTimes nel corso delle ultime ore. Andando più in dettaglio, si tratterebbe di componenti spediti in modo particolare a Foxconn, a cui sarebbe destinata la produzione della maggior parte dei nuovi smartphone di Cupertino nei prossimi mesi.

La notizia risulta essere di una certa rilevanza, in quanto va a smentire le voci circolate nelle scorse settimane secondo cui la produzione dei nuovi iPhone avrebbe potuto subire ritardi. In tal maniera, invece, viene consacrato una volta e per tutte l’autunno come finestra di uscita, a meno che, ovviamente, l’assemblaggio dei dispositivi non vada a riservare delle amare sorprese ad Apple, in special modo a causa delle significative modifiche relative al notch.

Ricordiamo che la gamma completa dovrebbe comprendere un iPhone 14 da 6,1 pollici, un 14 Pro da 6,1 pollici, un 14 Max da 6,7 pollici e un 14 Pro Max da 6,7 pollici.

