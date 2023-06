iPhone 14 Pro Max: su Amazon c'è un nuovo minimo storico (-313€)

Stavi aspettando da tempo l’offerta migliore per avere il meglio da Apple? Allora, sappi che su Amazon è arrivato un nuovo minimo storico per l’iPhone 14 Pro Max da 128GB.

Questo straordinario dispositivo è disponibile oggi a soli 1175 euro invece di 1489. È l’opportunità perfetta per mettere le mani su un prodotto di alta gamma a un prezzo incredibile.

iPhone 14 Pro Max: un telefono che ti offre il…massimo

iPhone 14 Pro Max vanta un display Super Retina XDR da 6,7″ always-on con ProMotion. Immagini nitide, colori vivaci e una luminosità eccezionale ti permetteranno di godere di un’esperienza visiva senza precedenti. Inoltre, con Dynamic Island, avrai a disposizione un modo innovativo e intuitivo per interagire con il tuo iPhone, rendendo la navigazione ancora più semplice e coinvolgente.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo iPhone è la sua fotocamera principale da 48MP, che offre una risoluzione fino a 4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Potrai scattare foto incredibilmente dettagliate e nitide, catturando ogni momento con una qualità straordinaria.

La modalità Cinema, inoltre, supporta Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantendo una qualità cinematografica alle tue riprese video. E se sei un amante delle avventure all’aria aperta, la modalità Azione ti permetterà di registrare video stabili e senza sbalzi, per catturare ogni momento in modo impeccabile.

Ma iPhone 14 Pro Max non è solo potenza e qualità visiva, è anche una garanzia di sicurezza e affidabilità. Grazie alla tecnologia di rilevamento incidenti, questo dispositivo può chiamare automaticamente i soccorsi nel caso in cui tu non sia in grado di farlo. Questa funzione può rivelarsi salvavita in situazioni di emergenza.

La durata della batteria potrà sorprenderti perché, con una singola carica, potrai godere di un’intera giornata di utilizzo e fino a 29 ore di riproduzione video. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue attività quotidiane.

iPhone 14 Pro Max è alimentato dal potente chip A16 Bionic, il più evoluto chip per smartphone sul mercato. Potrai sfruttare al massimo le reti cellulari 5G ultrarapide, offrendoti una connettività senza precedenti e la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità dell’Internet delle Cose.

La resistenza è invece garantita dal Ceramic Shield, che offre una protezione avanzata per lo schermo, e dalla sua resistenza all’acqua. Sarai tranquillo anche in situazioni avverse, sapendo di avere un dispositivo all’avanguardia nel settore.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare l’iPhone 14 Pro Max da 128GB a soli 1175 euro su Amazon. Questo dispositivo rappresenta l’eccellenza di Apple, offrendoti prestazioni eccezionali, una fotocamera straordinaria e una serie di funzionalità innovative.