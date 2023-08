iPhone 14 Pro Nero Siderale da 256GB scontato di 220€ su Amazon

Oggi vi presentiamo un’offerta che riguarda uno dei migliori dispositivi mai realizzati dal colosso di Cupertino. Stiamo parlando dell’iPhone 14 Pro che presenta un design mozzafiato, funzionalità avanzate e una potenza straordinaria e riesce a donare un’esperienza utente senza precedenti. Lo trovate, nella colorazione Nero Siderale e con 256GB di memoria interna, a soli 1.249 euro invece di 1.469 su Amazon nonché il prezzo più basso di sempre per questa colorazione e per questo taglio di memoria.

iPhone 14 Pro: smartphone incredibile

iPhone 14 Pro presenta un design davvero ricercato con uno chassis sottile, robusto e realizzato in una lega di alluminio serie 7000 e vetro ceramico ultraresistente. A un primo sguardo colpisce immediatamente il meraviglioso display OLED da 6,7 pollici con risoluzione cristallina e colori vivaci. Inoltre, grazie alla tecnologia ProMotion, il display supporta un refresh rate di 120 Hz.

Fantastico il comparto fotografico composto da tre sensori posteriori da 16 megapixel ciascuno, che offrono una qualità delle immagini senza compromessi. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e all’algoritmo di elaborazione delle immagini, è possibile ottenere scatti straordinari in condizioni di luce sfavorevoli o in ambienti di difficile ripresa. Inoltre, supporta la registrazione di video in ProRES, lo standard cinematografico di alto profilo.

Il cuore pulsante dell'iPhone 14 Pro è composto dal nuovissimo processore A16 Bionic, progettato per offrire prestazioni eccezionali grazie anche all'integrazione di una unità di elaborazione neurale (NEU) che permette una velocità di calcolo senza precedenti.

