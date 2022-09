iPhone 14: alcuni già sold out, prenotalo subito

iPhone 14 non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale, ma è stato sufficiente l’avvio della fase di preordine per provocare il sold out di alcuni modelli. Prendiamo come esempio lo store ufficiale Apple su Amazon: il modello Pro Max risulta già esaurito. Nella scheda del prodotto compare il messaggio Stiamo lavorando per approvvigionare le scorte il prima possibile .

iPhone 14 su Amazon: il Pro Max è sold out

Il discorso cambia per la versione Standard, ancora disponibile con consegna garantita il 16 settembre: chi lo compra ora lo riceverà tra pochi giorni, al day one di venerdì. Per la variante Plus con il suo display più grande da 6,7 pollici sarà invece necessario attendere il 7 ottobre, ma questo era stato anticipato dalla mela morsicata già in fase di presentazione.

Sembra andare molto forte iPhone 14 Pro, spinto da un comparto hardware da top di gamma e con la novità Dynamic Island a caratterizzare un design rinnovato. Anche in questo caso, effettuando subito il preordine lo si riceverà tra pochi giorni. Occhio però alle colorazioni, alcune potrebbero andare esaurite a breve.

Infine, come già scritto in apertura, per il Pro Max le cose cambiano: gli interessati non possono far altro che attendere la comparsa di nuove scorte. Il sold out registrato del modello di punta non può che far sorridere il gruppo di Cupertino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.