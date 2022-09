iPhone 14: svelate le PROMO con TIM, Vodafone e W3

Domani è il gran giorno per quanto riguarda i nuovi iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max. Oggi nello specifico vedremo assieme tutte le PROMO a rate dei tre principali carrier di telefonia mobile. Stiamo parlando di TIM, Vodafone e WINDTRE. I nuovi smartphone saranno disponibili ONLINE e nei vari Store a partire dal 16 Settembre 2022.

I nuovi dispositivi di Apple sono sicuramente molto interessanti grazie al nuovo Always-On Display ed all’innovativa Dynamic Island, una sorta di notch più ridotta reinventata e migliorata.

TIM: vediamo insieme le PROMO rateali previste per acquistare i nuovi iPhone 14

Una mancanza da parte dell’operatore ex monopolista è indubbiamente il taglio di memoria da 1 Tera per quanto concerne gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Non è noto se sarà solo una decisione temporanea oppure se in un futuro sarà possibile provvedere all’acquisto rateale di questi due modelli con il massimo storage.

Partendo dal 14 da 128GB, il contributo rateale richiesto ogni mese parte 34 euro. La versione da 256 Giga, invece, prevede una rata a partire da 39 euro mensili. Infine, l’iPhone 14 da 512GB, ha una rata di partenza che corrisponde a 47€ al mese.

I modelli Pro con TIM sono acquistabili a rate a partire da 45 euro ogni mese per la versione da 128GB. Il Pro da 256GB, invece parte da 49 euro mensili. Mentre, il più capiente da 512GB ha un rateale a partire da 58 euro al mese.

Per le versioni Max i listini di partenza sono questi:

iPhone 14 Pro Max 128GB : il modello in questione parte da 50 euro al mese .

. iPhone 14 Pro Max 256GB : lo step successivo è invece disponibile a rate a partire da soli 4 euro in più ogni mese .

. iPhone 14 Pro Max 512GB : l’ultima versione disponibile a catalogo ha una rata mensile di partenza che corrisponde a 63€.

Vodafone: iPhone 14 in PROMO

Vodafone per acquistare i nuovi iPhone 14 richiede invece queste rate iniziali di partenza:

iPhone 14 128GB : in questo caso il modello parte da 34,99€ al mese con entry fee di 99,99 euro.

con entry fee di 99,99 euro. iPhone 14 256GB : questa variante ha una rata di partenza pari a 39,99€ al mese .

: questa variante ha una rata di partenza pari a . iPhone 14 512GB : nel taglio più capiente la rata mensile inizia da 50,99 euro.

Mentre, per l’iPhone 14 Pro da 128 Giga di memoria internet viene richiesto un anticipo iniziale di 199,99€ ed una rata che parte da 42,99€ mensili. La versione successiva, ovvero quella da 256GB, prevede una rata a partire da 47,99 euro ogni mese con lo stesso entry fee del precedente modello.

iPhone 14 Pro da 512GB e da 1TB hanno un corrispettivo iniziale di 100€ in più rispetto alle precedenti versioni che abbiamo visto. Inoltre, la rata mensile di partenza è di 53,99 euro.

I modelli Pro Max, invece, non cambiano di contributo una tantum che è pari a 299,99 euro, lo stesso richiesto per i tagli da 512GB e da 1TB per la variante 14 Pro. In questo caso è identico per qualsiasi taglio di memoria disponibile. Le rate in questo caso sono davvero alte e possono arrivare fino ad un massimo di 71,99 euro mensili.

WINDTRE: scopri subito come acquistare iPhone 14 in PROMO

L’operatore arancione è sicuramente quello che come rate di partenza offre delle soluzioni molto competitive. Nello specifico, i prezzi rateali sono i seguenti:

iPhone 14 128GB : prevede una rata che parte da 24,99€ al mese .

: prevede una rata che parte da . iPhone 14 256GB e 512GB : in questo caso il contributo rateale inizia da un prezzo mensile di 29,99€ ed è il medesimo per entrambi i tagli di memoria.

: in questo caso il contributo rateale inizia da un prezzo mensile di ed è il medesimo per entrambi i tagli di memoria. iPhone 14 Pro 128GB : il corrispettivo mensile di partenza richiesto è lo stesso delle versioni standard da 256GB e da 512GB .

: il corrispettivo mensile di partenza richiesto è lo stesso delle versioni standard da e da . iPhone 14 Pro 256GB, 512GB e 1TB: il rateale parte da 34,99 euro mensili per tutte le varianti.

La versione Max della serie iPhone 14 Pro non si discosta molto da quella vista precedentemente. Infatti, la rata mensile di partenza per il taglio da 128GB è di 34,99€. Per le varianti con più memoria, il rateale richiesto come prezzo di partenza varia di 2 euro al mese.

A seconda del modello acquistato è richiesto un anticipo che varia dal metodo di pagamento utilizzato oppure dal valore dello smartphone.