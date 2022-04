iPhone 14: USB-C assente, ma Lightning più veloce

Sono ormai anni che ci si aspetta che Apple decida di adottare il connettore USB-C su iPhone, in particolar modo dopo che tutti i MacBook e tutti gli iPad (ad eccezione del modello entry level) ne sono stati muniti, e sebbene i tempi sembrino ormai maturi per compiere questo passo, pare proprio che sarà necessario attendere ancora, almeno per un altro anno, affinché uno scenario del genere possa effettivamente verificarsi.

iPhone 14 ancora con connettore Lightning, ma USB 3.0

Stando infatti a un’anticipazione che ha cominciato a circolare online da qualche ora a questa parte, Apple starebbe lavorando per portare un connettore Lightning più veloce, basato sullo standard USB 3.0 e quindi capace di raggiungere una velocità di trasferimento dati pari a 5 Gbps, su iPhone 14 Pro in arrivo in due varianti a settembre. Per cui, qualora ciò dovesse accadere effettivamente, avremo un’altra generazione di smartphone della “mela morsicata” equipaggiata con il connettore proprietario.

La scelta fatta da Apple sarebbe mirata al continuare a garantirsi entrate sotto forma di royalities che il Lightning è appunto in grado di portare alle casse aziendali, cosa che la lentezza degli enti sull’introduzione del connettore unico non andrebbe a offrire in egual maniera.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, al momento il connettore Lightning è basato sulla tecnologia USB 2.0, quindi con velocità massima di trasferimento dati di 480 Mbps, ma già nel 2015 Apple ha fornito l’iPad Pro di allora di un connettore Lightning basato su USB 3.0, per soddisfare gli utenti professionisti aventi necessità di trasferire file di grandi dimensioni, come possono esserlo foto e video, da e verso il dispositivo.