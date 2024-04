iPhone 15 128GB: come averlo a soli 689€ su eBay

C’è un modo per avere il nuovissimo Apple iPhone 15 128GB a prezzo incredibilmente vantaggioso. Proprio in questo momento lo acquisti a soli 689,99 euro, invece di 979 euro. Per prima cosa devi andare su eBay e metterlo in carrello da questo link.

Una volta fatto questo devi inserire il codice PSPRAPR24 nella sezione dedicata ai codici sconto della pagina dedicata al pagamento. Lì puoi anche decidere di pagarlo con PayPal in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

iPhone 15 128GB: uno smartphone iOS potente nel tempo

Acquistare il nuovo Apple iPhone 15 128GB è una scelta intelligente perché le sue componentistiche premium assicurano potenza e velocità nel tempo. Il chip A17 Bionic è stato realizzato proprio per garantire prestazioni elevate ad ogni utilizzo.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è davvero spettacolare. Le immagini hanno colori vivaci e reali. Inoltre, il vetro è super resistente grazie alla tecnologia Ceramic Shield, la migliore sul mercato.

Con Dynamic Island hai sempre sotto controllo notifiche, musica e altre attività anche quando stai facendo altro. Comodissima, non vorrai più separarti da questa funzionalità. Sbrigati però perché sono rimasti pochi pezzi. Acquistalo adesso a soli 689,99 euro grazie al Coupon PSPRAPR24.