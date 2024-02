160€ di sconto iPhone 15 (256 GB): ecco l'AFFARE

È il momento giusto per acquistare iPhone 15: la versione con 256 GB di memoria interna oggi è in sconto di ben 160 euro su Amazon. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, basta metterlo nel carrello e completare l’ordine per riceverlo a casa già entro domani con spedizione gratuita. Vediamo perché conviene approfittarne subito.

iPhone 15: quello da 256 GB è in forte sconto

Lo smartphone Apple non ha certo bisogno di presentazioni. Integra il meglio delle funzionalità offerte dal sistema operativo iOS e un comparto hardware con specifiche tecniche da top di gamma: display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione 2556×1179 pixel (460 ppi), Dynamic Island, HDR e True Tone, processore A16 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core progettato internamente, fotocamera posteriore da 48+12 megapixel, fotocamera TrueDepth frontale da 12 megapixel con Face ID, supporto Apple Pay e per reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del melafonino.

Nell’immagine qui sopra sono visibili tutte le colorazioni a disposizione, pensate dal gruppo di Cupertino per andare incontro ai gusti personali degli utenti. In questo momento è possibile acquistare iPhone 15 nella versione da 256 GB al suo prezzo minimo di 949 euro invece di 1.109 euro come da listino. Lo sconto di 160 euro è applicato in automatico.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e metterlo subito nel carrello, evitando così di perdere l’occasione. La disponibilità è immediata, la vendita è gestita da Amazon e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna in un solo giorno direttamente a casa. Scegli la colorazione che preferisci, la spesa non cambia: Azzurro, Giallo, Nero o Verde.

