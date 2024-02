iPhone 15 256GB: la colorazione verde in offerta al MINIMO STORICO

L’originale e molto particolare colorazione verde di iPhone 15, nel modello con 256GB di memoria, è disponibile in offerta su Amazon al suo minimo storico: il prezzo in sconto è di 929 euro invece di 1109 e hai anche la possibilità di pagarlo in comode rate ammortizzando così la spesa sul lungo periodo.

iPhone 15 256GB in offerta: la scheda tecnica

iPhone 15 si presenta con una innovazione importante, già vista nel modello Pro della precedente generazione: la Dynamic Island, un’innovativa funzione che ti mostra notifiche e attività in tempo reale, assicurandoti di non perderti mai nulla di importante, che si tratti di una chiamata in arrivo o di aggiornamenti sullo stato del tuo volo.

Si tratta di una sorta di notch che trovi nella parte superiore dello splendido display Super Retina XDR da 6,1″ che ti garantisce una luminosità fino a due volte superiore rispetto al modello precedente, perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Altra grossa novità per il modello base è la fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x che ti permette di avere foto ad altissima risoluzione, catturando dettagli incredibili e rendendo ogni immagine davvero speciale.

Sotto la scocca si nasconde il potente processore A16 Bionic che combina prestazioni ultraveloci e funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Nonostante la sua potenza, il chip è incredibilmente efficiente, garantendo una durata della batteria che ti accompagnerà per tutto il giorno.

Infine, l’altra introduzione più evidente: il connettore USB-C che rende lo smartphone ancora più versatile sia con altri dispositivi, sia con altri caricabatterie senza la necessità di acquistare il cavo Lightning. iPhone 15 da 256GB nella colorazione verde può essere tuo al minimo storico di 929 euro: non fartelo scappare.