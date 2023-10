iPhone 15 a 889€: incredibile OCCASIONE su eBay

Arriva oggi l’opportunità perfetta per mettere le mani sul nuovissimo iPhone 15.

Un venditore conosciuto e molto affidabile su eBay offre questo straordinario smartphone a soli 889 euro, permettendoti di risparmiare ben 90 euro rispetto al prezzo originale di 979 euro. I pezzi a disposizione a questo prezzo stanno andando a ruba: ti consigliamo di affrettarti.

iPhone 15 in super offerta: la scheda tecnica

iPhone 15 ti sorprende con la Dynamic Island. Questa funzione rivoluzionaria ti mostra, al posto del classico notch, notifiche e attività in tempo reale, garantendo che tu non ti perda nulla di importante.

Che si tratti di una chiamata in arrivo, di verificare se il tuo volo è in orario o di ricevere aggiornamenti sui tuoi interessi, la Dynamic Island ti terrà sempre informato in modo intelligente.

iPhone 15 ti conquisterà anche con il suo design all’avanguardia. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui il vetro a infusione di colore e l’alluminio, questo smartphone è progettato per resistere a schizzi, cadute e polvere. La parte frontale è protetta dalla tecnologia Ceramic Shield, che lo rende più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso sotto la luce diretta del sole rispetto a quello di iPhone 14, garantendoti un’esperienza visiva straordinaria.

Se sei un appassionato di fotografia, sarai entusiasta di scoprire la nuova fotocamera principale da 48 MP di iPhone 15. Questa fotocamera scatta foto ad altissima risoluzione, catturando dettagli incredibili in ogni scatto. Inoltre, grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, puoi comporre l’immagine perfetta per i tuoi primi piani.

Grazie a iPhone 15, scattare ritratti diventa ancora più entusiasmante. Le tue foto saranno incredibilmente dettagliate e i colori appariranno più intensi che mai. Inoltre, hai la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo aver scattato la foto con un semplice tocco.

Nel cuore di iPhone 15 c’è il potente chip A16 Bionic. Questo processore ultraveloce consente funzionalità avanzate, come la fotografia computazionale, transizioni fluide sulla Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Incredibilmente efficiente, il chip A16 Bionic garantisce una durata della batteria che copre l’intera giornata.

iPhone 15 si adatta perfettamente al tuo stile di vita moderno. Il nuovo connettore USB-C ti consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare il tuo Mac o iPad. Inoltre, ora puoi utilizzare iPhone 15 per caricare comodamente il tuo Apple Watch o gli AirPods.

L’opportunità di acquistare iPhone 15 a soli 889 euro su eBay è davvero unica. Con un prezzo così conveniente, non dovrai proprio aspettare.

