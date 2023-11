iPhone 15 ancora in sconto dopo il Cyber Monday, e COSTA MENO (-19%)

Dopo il Black Friday e il Cyber Monday qualcuno potrebbe aspettarsi la fine del periodo di sconti più pazzo dell’anno, ma non sempre è così. Spesso capita che il lunedì dedicato alla tecnologia si trasformi in una settimana di promozioni tech, e questo sembra essere il caso di eBay. In queste ore, infatti, oltre alle Apple AirPods 3 ancora in offerta puoi trovare anche iPhone 15 in sconto, e costa addirittura meno rispetto al Cyber Monday. Com’è possibile?

iPhone 15 è imperdibile a questo prezzo!

Lo smartphone in questione è l’ultimo top di gamma della Mela lanciato sul mercato: iPhone 15 5G viene proposto, in questo caso specifico, con 128 GB di archiviazione e scocca colore Nero. Il cuore che pulsa sotto quest’ultima è il chip A16 Bionic con una frequenza massima di 3,46 GHz, seguito da 6 GB di RAM e una batteria da 3.349 mAh, leggermente migliorata rispetto al modello precedente per garantire un’autonomia maggiore.

Il display installato è il tipico Super Retina XDR OLED di casa Apple, con diagonale di 6,1 pollici, risoluzione pari a 1179 x 2556 pixel e 2000 nits di luminosità di picco. Lato fotocamera, quindi, figurano una lente frontale da 12 MP e due posteriori da 48 e 12 MP per scattare fotografie mozzafiato e riprendere filmati anche in 4K a 60fps. Insomma, si tratta di un prodigio assoluto!

In queste ore, quindi, grazie a un rivenditore italiano particolarmente apprezzato su eBay, potrai acquistarlo a 789,99 euro al posto di 979,90 euro. Ricordiamo che in precedenza era scontato del 9% anziché del 19%; di conseguenza, si tratta davvero di una promozione imperdibile! La spedizione è gratuita e avviene in due giorni, mentre il reso può essere effettuato entro massimo 30 giorni con spese a carico del venditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.