iPhone 15: Apple si aspetta una domanda molto forte

Questo autunno, Apple toglierà i veli ai nuovi e tanto chiacchierati iPhone 15 e a quanto pare l’azienda si aspetta una domanda piuttosto forte. Stando infatti a un report di Display Supply Chain Consulting (DSCC) da poco diffuso, a giugno 2023 di display per la nuova serie di smartphone della “mela morsicata” ne sono stati ordinati ai fornitori il 100% in più rispetto agli iPhone 14.

iPhone 15: 100% in più di display ordinati ai fornitori

Il dato in questione sta a significare in primo luogo che l’azienda capitanata da Tim Cook si aspetta una domanda ben superiore per i suoi prossimi smartphone e in secondo luogo che sussistono le condizioni necessarie affinché non si vada incontro a problemi di disponibilità o che comunque siano nettamente minori rispetto all’anno scorso.

Dai dati ricavati si evince altresì che Apple si aspetta una maggiore preferenza per iPhone 15 Pro.Questo perché su un totale di 100 display consegnati dai fornitori, 58 sono per iPhone 15 Pro e la restante parte per i modelli standard e Plus. Lo scorso anno, invece, 43 display erano solo per iPhone 14 Pro.

Gli analisti sottolineano inoltre che la serie iPhone 14 è a fine ciclo. A giugno è stato infatti rilevato un numero di display consegnati per assemblare gli iPhone attualmente in carica minore del 22% in confronto al medesimo periodo dello scorso anno per quel che concerne iPhone 13. La situazione è presumibilmente riconducibile al fatto che negli ultimi giorni i prezzi degli attuali modelli di “melafonino” sono calati in maniera maggiore rispetto a quanto accaduto era accaduto nei mesi precedenti.